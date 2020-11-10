Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Почти 600 школьных преподавателей заразились коронавирусом в Петербурге. Это подтвердила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

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"Количество заболевших педагогов у нас сегодня больше пятисот, уже к шестистам подбирается эта цифра. И хотя, как вы знаете, во время каникул мы дали возможность педагогам уйти на «удаленку» — потому что очень многие работы, которые педагог обычно делает на каникулах, вполне можно делать дома — даже несмотря на это количество заболевших педагогов растет. И мы переживаем за их здоровье в первую очередь. Я получаю достаточно много писем от педагогов, которые хотели бы остаться дома и хотели бы получить какую-то замену», — сказала Потехина.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам комитета по образованию, около 600 учителей ушли на больничный к концу осенних каникул, 9 ноября, причем эта цифра удвоилась за три недели.

Сейчас в Смольном прорабатывают варианты замены в школах преподавателей старше 65 лет или, наоборот, молодых беременных учительниц, которые об этом просят.

«Мы тоже понимаем, что таким педагогам мы обязаны пойти навстречу», — заявила Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Проблему власти пытаются решить с помощью РГПУ им. Герцена, который методически и организационно, по словам Потехиной, сейчас помогает Смольному.

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