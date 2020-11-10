Москва, , 08:17 — REGNUM Искусственный интеллект поможет медикам диагностировать коронавирус и туберкулёз. С этой целью российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике этих заболеваний. Об этом 10 ноября сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Речь идёт о платформе «Антикорона», которая стала одним из вариантов облачного сервиса. При этом её функционал в целом значительно шире, чем диагностика COVID-19.

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Уточняется, что облачная платформа с помощью алгоритмов искусственного интеллекта анализирует рентгеновские изображения, помогает врачу поставить диагноз и сформировать индивидуальный план лечения пациента с коронавирусной инфекцией. Также на основе проведённого платформой анализа цифровых снимков, включая КТ, МРТ и ПЭТ, врачи получают возможность быстрее диагностировать целый комплекс заболеваний грудной клетки.

Напомним, ранее основатель стартапов «ТелеПат» и «АйПат» Борис Зингерман разработал облачную платформу COVID REHAB, с помощью которой пациенты, переболевшие коронавирусом, могут пройти реабилитацию. Прототип был готов в мае 2020 года, а на сегодняшний день реабилитацию прошли уже более 600 человек.

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