Москва, , 09:44 — REGNUM Существует несколько признаков, которые помогут выяснить, произошло ли заражение человека коронавирусной инфекцией. Так, у людей, у которых нет повышенной температуры, слабости и кашля, то есть у переносящих заболевание бессимптомно, может на некоторое время пропасть обоняние и измениться вкус. Об этом 16 октября сообщила врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова.

«Ещё один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический», — добавила в интервью радио Sputnik Соседова.

Врач пояснила, что тест на антитела при отсутствии клинической картины заболевания покажет, переносили ли вы коронавирус бессимптомно и имеете ли иммунный статус против этого вируса.

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Также, напомнила специалист, обнаружить COVID-19 помогает и компьютерная томография, выявляющая изменения в лёгких.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о растущем коварстве коронавируса. Так, SARS-CoV-2 может провоцировать у части переболевших COVID-19 в тяжёлой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется клетками организма для борьбы с вирусами и некоторыми бактериями и в итоге блокирует их размножение. В результате организм начинает подавлять собственный иммунитет.

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