Казань, , 14:40 — REGNUM Разрешат ли власти Татарии проводить новогодние мероприятия на предприятиях и организациях, пока сложно сказать, так как ситуация с коронавирусом постоянно меняется. Об этом заявила пресс-секретарь главы РТ Лилия Галимова.

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На совещаниях республиканского штаба по борьбе с COVID-19 вопрос о возможности проведения новогодних корпоративов пока не обсуждался.

«Нужно сосредоточиться на текущей ситуации, мы видим, что она ежедневно меняется. Вопрос о проведении корпоративов — абсолютно второстепенный, не имеющий сейчас для оперштаба никакого значения», — отметила пресс-секретарь.

ИА REGNUM напоминает, почти каждый пятый житель России (21%) намерен отказаться от участия в массовых торжествах по случаю Нового года из-за опасения заразиться коронавирусом. 31% опрошенных пока не знает, будет ли принимать участие в массовых новогодних вечеринках и мероприятиях. При этом 13% готовы это сделать, если не будет официальных запретов. Ещё 5% опрошенных готовы отправиться в новогоднее путешествие по России, 2% планируют отметить Новый год за границей.

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