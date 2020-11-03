Уфа, , 15:27 — REGNUM Новогоднюю искусственную пиксельную елку начали устанавливать в Уфе. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, на площади имени Салавата Юлаева 15 рабочих на 4 единицах техники начали монтировать ее каркас. Елка высотой 32 метра будет состоять из 8370 пикселей.

Отмечается, что на ней можно будет отображать любые изображения, текст со звуковым сопровождением.

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