Москва, , 11:48 — REGNUM Все желающие, как в России, так и за рубежом, смогут через социальные сети узнать полную и достоверную информацию о российской вакцине от коронавирусной инфекции, разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Международную кампанию в социальных сетях под хэштегом #SputnikV запустили Российский фонд прямых инвестиций и центр имени Гамалеи. Об этом 9 ноября сообщили в РФПИ.

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Предполагается задействовать практически все популярные соцсети. Пользователям расскажут о ходе клинических испытаний, о производстве вакцины и иммунизации населения в различных странах.

Отмечается, что в дальнейшем каналы #SputnikV в соцсетях станут основной платформой для объявления новостей о вакцине, публикации данных о числе вакцинированных и о производстве.

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Информация о «Спутнике V» доступна в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

За первый месяц участие в пострегистрационных испытаниях этой вакцины от коронавируса приняли 10 тыс. добровольцев. Всего в рамках исследований планируется вакцинировать 40 тыс. человек. Последние из них пройдут вакцинацию препаратом «Спутник V» к концу января 2021 года.