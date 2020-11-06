Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM В Нижегородской области машины такси начали оснащать компактными рециркуляторами местного производства, предназначенными для быстрой очистки и обеззараживания воздуха.

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По словам губернатора Глеба Никитина, сразу шесть нижегородских предприятий смогли оперативно наладить изготовление таких рециркуляторов и другой аппаратуры, необходимой для борьбы с пандемией коронавируса.

«На нижегородских предприятиях есть и другие уникальные разработки медицинской техники, которые помогают снизить риск распространения коронавирусной инфекции», — добавил заместитель главы региона Андрей Саносян.