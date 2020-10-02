Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM За восемь месяцев 2020 года предприятия Нижегородской области увеличили объем производства медицинских инструментов и оборудования на 36,9% по сравнению я аналогичным периодом 2019 года, передает пресс-служба правительства региона.

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При этом производство медицинской мебели выросло сразу на 110%, а медицинского оборудования — на 30%.

«В сложившейся ситуации потребности медицинских организаций значительно возросли. В частности, наши предприятия помогают в оснащении коечного фонда, реанимационных отделений, служб скорой медицинской помощи», — разъяснил причины роста производства губернатор Глеб Никитин.

Напомним, что выпуском медицинских изделий в Нижегородской области занимается не менее 25 специализированных предприятий.