Пенза, , 15:39 — REGNUM В стационарах Пензенской области находятся на лечении около 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом в интервью региональному телеканалу сообщил врио министра здравоохранения области Александр Никишин.

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На сегодняшний день 15% всего коечного фонда находится в резерве на случай увеличения количества больных инфекционного профиля. Всего в регионе для ковидных пациентов предусмотрено 2 437 мест. Еще одну больницу перепрофилируют для приема больных с коронавирусом. Порядка 220 коек появятся в корпусе больницы имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина в Пензе. Ее будут использовать как резервную на случай возможного роста заболеваемости в столице области, добавил глава минздрава.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала пандемии коронавируса носителями инфекции стали 16 266 человек. За сутки положительные тесты подтвердились ещё у 175 пензенцев, среди них 17 — дети. В лабораториях всего провели более 417 тыс. исследований, обследовано свыше 394,6 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются 6 618 жителей региона, сняли с коронавирусного учета 41 296 человек.

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