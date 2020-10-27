Пенза, , 13:42 — REGNUM В Пензе на подготовку стационара городской больницы №1 к работе с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией направят порядка 10 млн рублей. Об этом 27 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В медицинском корпусе по улице Гагарина разворачивают дополнительные койки для тяжелых и средне-тяжелых пациентов. Всего запланировано установить 222 койки, в том числе 12 — реанимационные. 230 мест оснастят и обеспечат кислородом. На эти цели из регионального бюджета выделяется около 10 млн рублей.

Подрядчики уже приступили к укладке внутренних магистралей снабжения кислородом, к обустройству площадки и прокладке трубопровода. Завершить работы намерены в течение 7−10 дней.

ИА REGNUM напоминает, для медицинских организаций Пензенской области в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» закупили дополнительно четыре компьютерных томографа. В настоящее время введен в эксплуатацию компьютерный томограф для дифференциальной диагностики ОРВИ и коронавирусной инфекции, осложненных пневмониями, в клинической больнице №4, где развернули инфекционные койки. Еще три аппарата готовятся к вводу в эксплуатацию. Два из них направят в онкологические отделения, один — в областную детскую больницу.

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