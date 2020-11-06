Пенза, , 13:19 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса носителями инфекции стали 16 266 человек. За сутки положительные тесты подтвердились ещё у 175 пензенцев, среди них 17 — дети. Об этом сообщила 6 ноября руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В лабораториях всего провели более 417 тыс. исследований, обследовано свыше 394,6 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются 6 618 жителей региона, сняли с коронавирусного учета 41 296 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, пять аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Всего в настоящее время лечебное учреждение укомплектовано 75-ю аппаратами ИВЛ.

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