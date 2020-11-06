Москва, , 14:58 — REGNUM Опасаются приобретать жильё у застройщика на этапе строительства большинство жителей России (68%), приводит 6 ноября данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Каждый пятый опрошенный (19%) рассмотрел бы возможность приобрести квартиру на этапе «котлована», но откажется, если есть возможность купить в готовом к заселению доме.

Однозначно готовы купить жилье на стадии строительства 9% участников опроса. Главные условия при покупке — репутация застройщика (62%), наличие сданных объектов (49%) и отзывы жильцов.

Опрос проведен в конце августа-начале сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала.Подробности: Обманутым дольщикам в России разрешили повторно использовать маткапитал