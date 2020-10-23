Москва, , 12:42 — REGNUM В России обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Читайте также: В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Согласно документу, опубликованному 23 октября на сайте российского правительства, раньше в таких ситуациях дольщики, получив назад средства маткапитала, были вынуждены возвращать их в Пенсионный фонд России (ПФР).

«Право на повторное использование этих денег они получали, только обратившись в суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, но это требовало времени», — подчеркивается в документе.

Теперь эта процедура изменена. Средства в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков из выплачиваемой компенсации. После этого граждан вновь внесут в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. При этом повторно обращаться в суд не придётся.