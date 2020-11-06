Саратов, , 13:53 — REGNUM В школах Саратовской области с понедельника, 9 ноября, начинаются занятия после двухнедельных осенних каникул. Проводить уроки будут в очном режиме. Об этом заявила заместитель министра образования региона Ирина Чинаева.

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С каникул возвращаются и возобновляют привычный образовательный процесс только те школы, где обучаются по режиму четверти. Если в школе обучение состоит из триместров, то дети уйдут на свои плановые каникулы, отметила представитель областного минобразования.

Вторую четверть планируется отработать в том же режиме, как и в первую, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и СанПина, добавила Чинаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове продлили осенние каникулы в образовательных учреждениях. Согласно календарному плану, на отдых школьники отправились с 26 октября.

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