Саратов, , 09:08 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 6 ноября заражены коронавирусной инфекцией 21 677 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 193 жителей региона. Минувшим днем заболели 197 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 14 855 человек, за сутки — 212 пациентов. Всего скончались 165 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 104 из числа контактных, 89 — с неустановленным источником заражения. Наибольшее количество инфицированных среди лиц старше 60 лет — 48 человек, 15 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 645,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки региональное управление налоговой службы прекратило личный прием налогоплательщиков в десяти инспекциях.

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