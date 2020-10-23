Саратов, , 09:36 — REGNUM В Саратове будут продлены осенние каникулы в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Каникулы решено продлить до 7 ноября включительно. Такое решение городской комитет по образованию принял в связи с существующей эпидемиологической ситуацией.

Согласно календарному плану, на отдых школьники отправятся с 26 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало, число случаев заражений новой коронавирусной инфекцией без клинических проявлений снижается в Саратовской области. За минувшие сутки из 183 новых носителей инфекции только у девяти человек наблюдается бессимптомная форма течения заболевания.

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