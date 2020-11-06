Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM Акция протеста сторонников движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), которые вышли на улицы Нью-Йорка во второй день после выборов президента США, вновь вылилась в столкновения с полицейскими. Всего в сквере Стоунуол собрались несколько сотен человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

К активистам движения против расизма и насилия в отношении чернокожих присоединились и недовольные ситуацией в стране из-за неопределённости, возникшей после президентских выборов, пишет РИА Новости. Собравшиеся прошли шествием по нескольким улицам в нижнем Манхэттене.

Стражи порядка с активистами не церемонились и действовали решительно. При неподчинении они жестко оттесняли протестующих, без видимого повода избивали и задерживали людей. Периодически между протестующими и полицейскими вспыхивали стычки. Многие участники протеста были задержаны.

Читайте также: Возле Белого дома началась драка с участниками акций протестов

В настоящее время в районе парка Юнион-сквер остаются разрозненные группы, основная часть участников движения BLM, принявших участие в протестах в Нью-Йорке 5 ноября, разошлась.

Как сообщало ИА REGNUM, после общенациональных выборов полиция США арестовала 11 участников протеста в Портленде и не менее 50 участников протеста в Нью-Йорке. По сообщению полиции Портленда, у арестованных были изъяты фейерверки, молотки и одна винтовка. О пострадавших среди протестующих и полицейских не сообщается.

Кроме того, после столкновения протестующих с полицией четыре ареста были произведены в Денвере. Аресты также производились во время демонстраций в Миннеаполисе.

Также 4 ноября сотрудниками полиции Нью-Йорка было задержано примерно 60 человек из числа участников протестной акции, организованной в районе площади Юнион-сквер, в южной части района Манхэттен.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Сиэтле перекрыли дорожное движение