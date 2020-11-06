Джокьякарта, Индонезия, , 08:04 — REGNUM В особом регионе Джокьякарты объявили чрезвычайное положение в связи с активностью вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

«Мы получили указание от губернатора Джокьякарты Хаменгкубувоно X предпринять упреждающие меры. Сегодня мы немедленно опубликуем указ о чрезвычайном положении», — говорится в заявлении местных властей.

После введения чрезвычайного положения в Мерапи местное правительство готово выделить бюджет на борьбу с извержением вулкана Мерапи.

Издание отмечает, что в первую очередь планируется эвакуировать пожилых людей, беременных женщин, детей, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых жителей.

К настоящему времени закрыты туристические достопримечательности на склонах вулкана Мерапи, которые находятся менее чем в 5 км от вершины.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джокьякарты обратился к местному правительству с просьбой подготовить маршрут эвакуации населения, связанный с объявлением тревоги из-за активности вулкана Мерапи.

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