Джокьякарта, Индонезия, , 15:01 — REGNUM Губернатор Джокьякарты Хаменгкубувоно X обратился к местному правительству с просьбой подготовить маршрут эвакуации населения, связанный с объявлением тревоги из-за активности вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Губернатор попросил жителей, особенно на востоке, юге и западе от вулкана Мерапи, обратить внимание на возросшую активность Мерапи. Однако он попросил общественность не паниковать.

Кроме того, региональное правительство готовится к угрозе извержения вулкана Мерапи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии объявили тревогу из-за усиления вулканической активности Мерапи.

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