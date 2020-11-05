Джокьякарта, Индонезия, 5 ноября 2020, 15:01 — REGNUM Губернатор Джокьякарты Хаменгкубувоно X обратился к местному правительству с просьбой подготовить маршрут эвакуации населения, связанный с объявлением тревоги из-за активности вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.
Губернатор попросил жителей, особенно на востоке, юге и западе от вулкана Мерапи, обратить внимание на возросшую активность Мерапи. Однако он попросил общественность не паниковать.
Кроме того, региональное правительство готовится к угрозе извержения вулкана Мерапи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии объявили тревогу из-за усиления вулканической активности Мерапи.
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