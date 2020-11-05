Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Требования жителей Петербурга ввести частичный или тотальный карантин и дистанционное обучение в школах участились в последние несколько суток. Горожане одолевают страницу губернатора Александра Беглова «ВКонтакте», указывая на рекордные показатели заболеваемости COVID-19, проблемы с записью на КТ и отказ работодателей переводить сотрудников на «удалёнку».

Пустой Невский проспект в конце марта 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, за последние сутки в городе зафиксировали почти 1100 новых зараженных коронавирусом. На встрече с президентом Владимиром Путиным 3 ноября Беглов назвал ситуацию «не критической, но сложной». Но к 5 ноября в больницах осталось лишь 9% свободных коек.

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«Карантин немедленно», — пишет Беглову Марина П. «На настоящий момент, по сути, все пущено на самотек», — считает Анастасия М. Требования усилились после того, как город перешагнул психологическую отметку в 1 тысячу зараженных в сутки.

«Сегодня уже больше 1000 человек подтвержденных случаев, а сколько невыявленных?! Мне страшно ездить на работу. Я хочу находиться на удаленной работе! Я бы осталась дома и переждала пандемию, но не могу, у меня ипотека! Пожалуйста, введите перевод на удаленную работу обязательным! Идет стремительный рост заболеваемости. Страшно! Работодатели не будут переводить сотрудников на «удаленку», пока не выйдет приказ от правительства!» — заявила, обращаясь к губернатору, Татьяна С.

Горожане предлагают запретить пенсионерам перемещаться на общественном транспорте, оставив прогулки, усилить рейды по маршрутам общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима при участии полиции и Росгвардии.

«Пора действовать, уважаемый губернатор. Медлить нельзя, мы резко идем в вверх по заболеваемости. Процесс может стать катастрофой для жителей города. Можно потихоньку делать ограничения, — просит Беглова петербуржец Кирилл К. — Может, имеет смысл в выходные остановить транспорт».

По мнению Татьяны С., принятые меры в городе не действуют, потому что за этим никто не следит. «Я и в метро езжу, и в трамвае, и в магазинах — очень многие без масок или с масками на подбородках, вплоть до самих кондукторов и продавцов! И никто не контролирует! Собянин в Москве выписал несколько сотен штрафов по 5 тысяч — все, как стали в масках ходить — и рост заболеваемости прекратился. У нас — одни разговоры!» — возмутилась она.

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Евгений П. также не удовлетворен заявлениями Смольного о некоем строгом контроле масочного режима в магазинах и общественном транспорте: по его утверждению, он «ни разу не видел, чтобы контролёры заходили в трамвай и штрафовали нарушителей». «Вот когда билеты раньше проверяли в трамвае, то это было видно, а сейчас только разговоры по телевизору. Делом надо заниматься, а не по телевизору всех пугать», — считает он.

По словам Татьяны А., она контактировала с больным COVID-19 вместе с 20 другими сотрудниками ее офиса, но ежедневно ездит на работу в общественном транспорте, так как начальство не думает переводить никого на удаленную работу.

«Александр Дмитриевич, чего вы ждете? <…> Переведите людей на обязательную «удаленку», где это возможно! Бизнес не пострадает. Работодателям наплевать на ваши рекомендации! Люди в офисе болеют, а контактные продолжают ходить на работу и перемещаться в транспорте, чего от этого можно ждать? Это не выдумка, это из жизни. <…> Никому ни до чего нет дела! Про медицину в нашем городе вообще лучше не начинать, уже и в платных поликлиниках попробуй запишись на КТ даже с явными симптомами! Поэтому если не справляетесь, хотя Путину докладываете, что не критично, то разделите людей, переведите на «удаленку!» — требует Татьяна А.

Петербуржец Лев Д. также пожаловался, что в Петербурге из-за высокого уровня заболеваемости не каждый может пройти КТ, по его словам, в очереди можно простоять 10 дней. «Позор, почему такие цены?» — недоумевает он. «Бесплатно в очереди 3−4 недели. Пришлось делать самой платно, коронавирус, поражение легких. За 4 недели и умереть можно, дожидаясь», — вторит ему петербурженка Наталья Ч. Об аналогичных проблемах сообщает и петербурженка Елена В., которой не понятны ни очереди на КТ в 2−3 недели, ни стоимость процедуры в пандемию.

Заметим, ранее федеральный центр потребовал от Смольного разобраться с причинами поздней госпитализации в Петербурге, что приводит к тяжелым осложнениям COVID-19. Врачи городских больниц также заявляли, что пациенты делают КТ слишком поздно — только при госпитализации.

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Одним из путей решения проблемы высокой заболеваемости, на взгляд горожан, может стать дистанционное обучение в школах и вузах.

«Отправьте уже наконец студентов на полный дистант! Больше 400 000 студентов ежедневно ездят в общественном транспорте туда-сюда (даже те, кто на смешанной учебе)! Ну зачем это? Высадите уже школьников и студентов, разгрузите общественный транспорт! Это в любом случае лучше, чем позакрывать все вокруг и оставить людей без работы! Школьники и студенты могут безболезненно посидеть дома в карантин», — считает Марина Р.

Ольга Г. также полагает, что открывать школы с 9 ноября — первого дня после осенних каникул — нельзя, так как «будущее нашей страны» надо беречь, а уж потом учить», в связи с чем она предлагает не дистанционное обучение, а продление каникул.

Власти ранее анонсировали планы по введению «частичного» дистанционного обучения в школах, но пока эти заявления не успокаивают значительную часть горожан.

Некоторым также кажется странным, что чиновники принимают решения, основываясь на опросах «ВКонтакте» с нерепрезентативной выборкой. Имеются введу опросы на странице вице-губернатора Ирины Потехиной, на которые она ссылается, когда объясняет, почему школы не переводят на дистант — за него в сети голосуют только 25% пользователей.

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«Это такая глупость — создавать опрос «ВКонтакте» (это уровень подростков), чтобы это влияло на решение наших глав. Понятно, что на сегодняшний день меньше родителей за дистант. Потому что за дистант только те родители, кто уже понял и столкнулся с «короной». Кто похоронил в закрытом гробу своих детей и стариков. Если меры не предпримут, то через пару месяцев за дистант будут больше половины населения. Нужно задуматься, что уже 25% населения Петербурга столкнулись с такой проблемой. Вы представьте только, сколько близких потеряли эти люди», — заявила Юлия Б.

Петербурженка Клавдия И. призывает срочно отправить на домашнее обучение школьников, а детские сады закрыть, оставив только дежурные группы для семей медиков. По ее словам, три дня назад COVID-19 заболела ее племянница, которая работает воспитателем в детском саду. «Врач проконсультировал по телефону, антибиотик искали по всем аптекам города — дефицит! Никакого вам КТ! <…> Неделей раньше заболела нянька в ее группе, но карантин не объявили, сад будет работать и завтра!» — возмутилась она. До Роспотребнадзора 4 ноября в День народного единства дозвониться, по ее словам, не удалось.

Елена В. тоже указывает, что дистанционное обучение можно было бы обеспечить хотя бы на сезон ОРВИ и гриппа.

«На учителей, их близких плевать! Учителя не люди. Сколько учителей переболело семьями. Родители у нас против дистанта. Работают или нет, но детьми заниматься лень. <…> Знаю по работе в школе, как некоторые родители больных детей водят: насморк, температура, горло — иди, чадо, в школу. С температурой 38 могут отправить, и это не единичный случай, даже норма», — заявляет она.

Петербурженка Оксана И. также сослалась на похожую ситуацию в своей школе. «В нашем классе есть парочка таких родителей, у одних вся семья заболела COVID, хотели скрыть», — заявила она.

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Впрочем, у апологетов локдауна и дистанта есть и множество противников. Так, петербурженка Людмила Л. интересуется, «где брать деньги на весь этот банкет» по дистанционному обучению и сохранению зарплат как учителям, так и родителям, вынужденным оставаться дома с детьми. «Люди не желают снижать уровень своего потребления», — сетует она.

Григорий Г. предложил всем желающим добровольно «сидеть дома в своем личном локдауне», не навязывая другим такое решение проблемы. «Остальным людям дайте спокойно жить и работать. Уверен, я выражаю позицию большинства адекватных людей. Весной нам говорили, что надо пару недель потерпеть, чтобы сгладить кривую заболеваемости, не более. А теперь локдаун превращается в какую-то новую экономическую сущность, точнее, антиэкономическую», — полагает он.

Напомним, по данным СМИ, в эти часы власти Петербурга обсуждают возможность введения новых ограничений для предотвращения дальнейшего расползания эпидемии.

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