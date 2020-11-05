Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM За последние сутки коронавирус в Петербурге обнаружили у 1093 человек, что на 62 случая больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает 5 ноября федеральный оперативный штаб. Это новый «рекордный» результат для Северной столицы, второй день подряд преодолевающей рубеж в тысячу зараженных в сутки.

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Днем ранее впервые был превышен суточный показатель в 1 тысячу инфицированных, в городе обнаружили 1031 случай заражения. Результаты последних дней вдвое превышают пиковые суточные показатели первой волны пандемии, пришедшейся на весну.

Всего в Петербурге к этому моменту вирус обнаружили у 66 263 человек. Выздоровели 40 970 жителей, включая 523 выписанных за последние сутки.

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Напомним, 3 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию в городе «не критической, но сложной». Правда, это было еще до преодоления рубежа в 1 тысячу заразившихся в сутки.

Всего в России за минувшие сутки обнаружили 19 404 случая заражения в 85 регионах. Общее их число достигло 1 712 858 за все время пандемии.

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