Москва, , 11:13 — REGNUM Самый популярный способ найти деньги на обучение детей — это занять у родных или друзей. К такому способу прибегут 29% жителей России, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще занять у близких деньги на учебы 48% намерены молодые люди 18−24-лет. Образовательным кредитом готовы воспользоваться 14% респондентов.

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Возьмут обычный потребительский кредит 15%. Используют другие возможности достать деньги на образование 27% участников опроса.

Опрос проведен 16 октября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России не готовы платить как за собственное образование (71%), так и за образование своих детей (37%).

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