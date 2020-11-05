Москва, , 11:35 — REGNUM О снижении ставки образовательного кредита ничего не слышали три четверти жителей России (75%), приводит результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Информированы в той или иной степени 25% опрошенных. По мнению 44%. популярность образовательного кредита в ближайшие 2−3 года должна увеличиться. Полагают, что спрос останется на прежнем уровне, 31% граждан.

Снижения спроса на кредит для обучения ждут 7%. Основные причины — отсутствие денег у населения (23%), нежелание связываться с кредитами (9%), незнание о существовании кредитов для образования (7%).

Телефонный опрос проведен 16 октября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года правительство РФ снизило процентную ставку по образовательному кредиту с 8,5% до 3%.

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