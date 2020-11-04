Сиэтл, США, , 14:12 — REGNUM Несколько участников протестных акций, которые перекрывали дороги в Сиэтле (штат Вашингтон, США), были арестованы правоохранителями города. Об этом 4 ноября сообщает полиция города на своей странице в соцсети Twitter.

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«Восемь арестов было произведено сегодня за создание помех пешеходам, создание препятствий, нападение на офицера, неосторожное вождение и преступное причинение ущерба», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ночь, после прошедшего голосования на выборах президента США, участники протестных акций стали выставлять на дороги заграждения и бросать на них разные предметы. При этом один протестующий на автомобиле протаранил полицейской ограждение и ещё один — пытался сломать парковочный автомат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соцсеть Twitter отметила особым значком сообщение, в котором президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытке «украсть президентские выборы».