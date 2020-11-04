Москва, , 08:39 — REGNUM Экс главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Государственной думы по образованию Геннадий Онищенко («Единая Россия») рассказал, в каких местах можно «незаметно» для себя заразиться коронавирусной инфекцией. Его слова 3 ноября приводит «Вечерняя Москва».

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам бывшего главного санитарного врача, для снижения риска заражения SARS-CoV-2, стоит стараться избегать мест с большим скоплением людей, таких как общественный транспорт во время часов пик, а в случае, если это невозможно, всегда носить там защитную маску.

Также Онищенко порекомендовал отказаться от использования лифтов и ходить по лесенкам в случае, если это позволяет количество этажей в доме.

«Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — заявил он.

Кроме того, местами риска, где можно заразиться коронавирусом, по мнению Онищенко, являются эскалаторы и вагоны старых поездов, в которых нет автоматической системы проветривания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что суточный прирост выявления новых случаев заболеваемости COVID-19 снизится до показателей лета 2020 года весной следующего года.