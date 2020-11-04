Москва, , 08:18 — REGNUM Суточный прирост выявления новых случаев заболеваемости COVID-19 снизится до показателей лета 2020 года весной следующего года. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов РИА Новости.

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Горелов отметил, что для снижения уровня заболеваемости потребуется некоторое время. Он добавил, что скорость распространения новой коронавирусной инфекции будет зависеть от соблюдения мер предосторожности.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — подчеркнул замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября Александр Горелов заявил, что второй пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Росси, скорее всего, придётся на начало и середину ноября 2020 года. Он заявил, что на пике заболеваемости в России будут фиксировать по 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

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