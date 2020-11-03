Москва, , 11:54 — REGNUM Важнейшим историческим событием большинство жителей России (69%) считают победу в Великой Отечественной войне, приводит данные исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в канун Дня народного единства.

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Также значительное событие, по мнению 7% опрошенных, — Новый год. Присоединение Крыма назвали важным событием 6% участников опроса.

Для 5% респондентов большое историческое значение имеет Великая Октябрьская революция, для такого же количества граждан значимой датой является распад СССР.

Телефонный опрос проведен 31 октября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главным символом России граждане назвали народ (10%).

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