Москва, , 11:18 — REGNUM Главным символом России граждане навали народ (10%), приводит данные исследования 3 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в канун Дня народного единства.

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Также главными символами России для участников опроса являются любовь к Родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%).

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Мощь страны, большую территорию и действующего президента РФ Владимира Путина считают главными символами России по 5% опрошенных.

Опрос проведен 31 октября 2020 г. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (61%) гордятся при виде государственных символов страны — флага, герба, а также услышав гимн.

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