Москва, , 11:56 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам итогового форума «Сообщество», сообщается на сайте Кремля.

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Президент почеркнул, что форум объединил большое количество деятельных, неравнодушных людей, несмотря на пандемии коронавируса.

«Сообщество» объединяет тех, кто о не боится трудностей и готов напряженно работать, чтобы сделать жителей России содержательней и качественней», — отметил Путин и пожелал участникам осуществления намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ, традиционно в преддверии Дня народного единства проходит в Москве.

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