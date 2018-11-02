Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

Москва, , 07:32 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин выступит на IV форуме активных граждан «Сообщество». Форум открывается в Москве в Гостином дворе. Тема форума — стратегия развития страны и гражданского общества, сообщается на сайте Кремля.

Также в рамках форума планируется обсудить стратегические направления развития, обозначенных в послании президента и майском указе.

Позже глава государства проведет встречу с победителями конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, которые были озвучены в 2017 году в рамках форума «Сообщество», в России насчитывалось 224 тысячи НКО. Две трети из них социально ориентированные, и на их поддержку из бюджета в 2017 году власть выделила более 7 млрд рублей. Форум «Сообщество» проводится Общественной палатой РФ с 2015 года.

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