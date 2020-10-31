Мехико, , 04:20 — REGNUM Планы раздать клиентам своего банка Azteca 1 млн песо (около $47,2 тыс.) обнародовал мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего после излечения от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Он объяснил, что это решение вызвано радостью от выздоровления. При этом миллиардер обратился с просьбой помочь ему в решении распределить эти деньги.

Салинас предложил сделать 1000 переводов по 1000 песо, 200 по 5000 песо или 100 по 10 000 песо. По итогам опросов подписчиками был выбран последний вариант.

Инициатива миллиардера вызвала критику со стороны части его подписчиков, предложивших помочь детям с раком или выделить деньги на продовольственную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте китайский миллиардер и соучредитель компании Alibaba Джек Ма пожертвовал 20 тыс. наборов для тестирования на новый коронавирус, 100 тыс. медицинских масок и 1000 защитных костюмов каждой из стран Африки.

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