Мехико, , 01:55 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен объявить в стране трехдневный траур по жертвам коронавирусной инфекции. Об этом мексиканский лидер объявил в ходе пресс-конференции.

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«Эта пандемия принесла нам столько боли, потому что так много людей умерли, включая наших знакомых и друзей», — заявил он.

Ожидается, что траур будет объявлен с 31 октября на три дня. В Мексике приспустят национальные флаги, также родственникам умерших разрешат посетить Национальный дворец в Мехико при соблюдении санитарных мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Мексике подтверждено не менее 895 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали почти 90 тыс. человек.

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