Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:09 — REGNUM Одной из причин ухудшения эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области является высокий уровень миграции граждан. Об этом 30 октября заявил главный государственный санитарный врач региона Ерлан Киясов на брифинге.

По его словам, большое число случаев заражения коронавирусом в регионе связано с приездом людей из других стран. Кроме того, в области выявлены проблемы с тестированием. В частности, результаты предоставлялись с запаздыванием, что приводило к задержке санитарных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября Восточно-Казахстанскую область закроют на карантин. Всего в Казахстане выявлено 111 492 случая заражения коронавирусом, в том числе 9565 — в Восточно-Казахстанской области.

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