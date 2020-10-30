Усть-Каменогорск, Казахстан, , 13:08 — REGNUM Власти Восточно-Казахстанской области ужесточили карантин на территории региона. Это следует из постановления заместителя главного государственного санитарного врача области Гуляим Тагаевой.

Согласно документу, с 1 ноября запрещается въезд и выезд на территорию Восточно-Казахстанской области. Жители региона могут свободно передвигаться между городами и районами области за исключением Усть-Каменогорска — город закрывается на карантин.

В Восточно-Казахстанской области будет установлено 13 блокпостов, в том числе семь — в Усть-Каменогорске.

Отметим, по состоянию на 30 октября в Казахстане выявили 111 492 случая заражения коронавирусом, выздоровели 106 187 пациентов, скончались — 1825 человек.

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