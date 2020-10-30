Цхинвал, , 05:58 — REGNUM Развёрнутый при участии Минобороны России военный госпиталь в Цхинвале (Южная Осетия) начал приём пациентов с COVID-19, передаёт 30 октября телеканал РЕН-ТВ.

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Мобильный госпиталь оснащен аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения за пациентами, рентгенографическими аппаратами.

Военные медики приступили к работе, сейчас в госпитале находятся первые 20 пациентов, они проходят необходимое обследование и сдают анализы на COVID-19. После этого будет принято решение об их лечении.

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Как сообщало ИА REGNUM, полевой госпиталь Минобороны России доставили в Южную Осетию для помощи местным медикам. Он развёрнут на стадионе имени Гурама Цховребова.

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