Цхинвал, , 09:00 — REGNUM Полевой госпиталь Министерства обороны России доставили в Южную Осетию для помощи местным медикам в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщает агентство «Рес».

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Госпиталь начали разворачивать 28 октября в Цхинвале на стадионе имени Гурама Цховребова. Сообщается, что колонна проехала из подмосковного Алабино 1900 километров.

«По оснащённости и укомплектованности госпиталь готов работать по предназначению и выполнить поставленные перед собой задачи. Врачей также достаточно для выполнения поставленной задачи», — сказал журналистам начальник мобильного госпиталя подполковник медицинской службы Расул Муртазалиев.

Он добавил, что для полного разворачивания госпиталя нужно две ночи и один день. По словам Муртазалиева, в лаборатории госпиталя смогут в сутки проводить столько тестов на коронавирус, сколько к ним обратится человек.

Сообщается, что госпиталь может принимать до 150 пациентов. Его работу обеспечивают 150 военнослужащих. Он оснащен рентгеновскими аппаратами, аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием.

Стоит отметить, что в Южной Осетии, после того как была открыта граница с Россией, начался рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. С сентября в республике выявили 533 носителя SARS-CoV-2. Скончались за время пандемии четыре пациента с диагнозом COVID-19. Цхинвал обратился к Москве 21 октября с просьбой прислать госпиталь.

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