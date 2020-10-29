Джакарта, , 12:12 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили за сутки 3565 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 29 октября 2020 года в Индонезии выявили 404 048 носителей коронавируса и 13 701 случаев смерти. За последние 24 часа эпидемия унесла жизни 89 человек в Индонезии.

Известно также, что за сутки в Индонезии удалось вылечить от COVID-19 3985 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили 4029 новых случаев заражения SARS-CoV-2 с 27 на 28 октября 2020 года.

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