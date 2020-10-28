Джакарта, , 12:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили 4029 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 28 октября 2020 года в Индонезии выявлено 400 483 случая заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, эпидемия унесла жизни 100 человек с коронавирусом. Всего от COVID-19 скончалось 13 612 пациентов.

Известно, что случаи заражения SARS-CoV-2 выявлены в 34 индонезийских провинциях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохамад Махфуд и министр внутренних дел Австралии Питер Даттон подчеркнули важность сотрудничества в области права и безопасности.

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