Уральск, Казахстан, , 09:22 — REGNUM Антикоррупционная служба задержала главу управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбека Каюпова по подозрению в получении взятки, 29 октября сообщает издание «Мой город».

По предварительным данным, размер полученной взятки составил 7 млн тенге ($16,2 тыс.). В настоящее время глава управления находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября бывший заместитель главы Актюбинской области Казахстана Руслан Мамунов признан виновным в мошенничестве. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

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