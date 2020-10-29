Минск, , 09:06 — REGNUM В настоящее время в Белоруссии заведено 657 уголовных дел в отношении протестующих по фактам нарушения ими закона в ходе несанкционированных акций. Об этом 29 октября сообщил белорусский генеральный прокурор Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

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«Начало октября: по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идёт о 657 уголовных делах», — заявил он.

Также генпрокурор Белоруссии отметил, что 200 человек по данным делам на данный момент признаны виновными, 70 дел из этого числа уже направлены в суд и девять — уже рассмотрены, «по большинству из них лица осуждены».

«Дальше такая практика будет продолжаться, каждый, кто посягнул на жизнь, здоровье, общественную безопасность будут осуждены. И осуждены на максимальные сроки лишения свободы», — также заявил Швед.

Кроме того, он добавил, что рост количества возбужденных уголовных дел является показателем «радикализации того, что происходит в нашем обществе».

«Все то движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное. По сути дела, идет война, война, которая приобрела в последние несколько недель крайне радикальные формы», — отметил белорусский генпрокурор.

Как передавало ИА REGNUM, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что народное антикризисное управление (НАУ) создано белорусской оппозицией для «начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам».