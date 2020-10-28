Минск, , 18:16 — REGNUM Народное антикризисное управление (НАУ) создано белорусской оппозицией для «начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам», написал 28 октября член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в телеграм-канале.

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Он пояснил, чем отличаются функции Координационного совета и НАУ.

Первый занимается «проведением переговоров», а НАУ будет обеспечивать сам факт начала переговоров, а также «стабильность в стране в момент перехода власти к демократическим силам».

Кроме того, НАУ «будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству».

Оппозиционер уточнил, что он станет главой НАУ. Пока состав управления не определён до конца.

Все структуры оппозиции, продвигающие экс-кандидата в белорусские президенты Светлану Тихановскую, ищут пути, отметил Латушко, «как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие».

Напомним, так называемый Координационный совет белорусской оппозиции функционирует с 18 августа 2020 г. Сторонники Тихановской ведут информационную кампанию по реализации идеи провести в стране новые выборы президента.

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