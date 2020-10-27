Аддис-Абеба, 27 октября 2020, 23:34 — REGNUM Согласно отчету Africa CDC, на 27 октября в странах континента выявлено 1 729 580 случаев коронавирусной инфекции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»
С начала эпидемии в Африке от COVID-19 погибли 41 636 человек. Вылечены 1 417 519 пациентов.
Наибольшее число случаев и смертей от COVID-19 зарегистрировано в ЮАР (716 759 и 19 008 соответственно к 27 октября).
Читайте также: В ЮАР число погибших от COVID-19 превысило 19000