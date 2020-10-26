Кейптаун, , 23:51 — REGNUM По сообщению Минздрава ЮАР, за сутки в стране погибли 40 пациентов с COVID-19, общее число жертв заболевания к вечеру 26 октября достигло 19 008.

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Согласно официальному отчету, за последние 24 часа в ЮАР проведено 11 464 тестов на коронавирус, подтвержден 891 случай заболевания.

Число заболевших COVID-19 в ЮАР с начала эпидемии составляет 716 759, из них уже выписаны около 90% пациентов.

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