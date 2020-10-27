Джакарта, , 14:49 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число смертей от коронавируса в национальном масштабе выросло до 18% за неделю, сообщает Kompas.

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По данным целевой группы, за неделю, с 12 по 18 октября, в стране выявлено 665 случаев смерти от коронавируса, затем с 19 по 26 октября в Индонезии зарегистрировали 785 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 октября 2020 года в Индонезии выявлено 396 454 носителя коронавируса. Всего в Индонезии выявлено 13 512 случаев смерти.

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