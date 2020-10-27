Джакарта, , 12:27 — REGNUM Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо признал, что до сих пор уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового, сообщает Kompas.

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"Мы признаем, что уровень смертности относительно высок во всём мире, но мы считаем, что сотрудничество врачей и медицинских работников в лечении пациентов, как ожидается, снова будет хорошим», — заявил Дони Монардо.

По его словам, уровень смертности от коронавируса выше, когда пациент находился в критическом состоянии, а именно достигает 67%. Между тем, когда у пациентов с коронавирусом наблюдаются умеренные симптомы, смертность достигает 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, за последние 24 часа в стране подтвердили 3520 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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