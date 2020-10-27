Москва, , 12:00 — REGNUM Более половины жителей России (57%) считают, что детям не хватает практических навыков, которые нужно преподавать в современной российской школе, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Ранее на данную тему: Качество школьного образования в России считают плохим 30% граждан

Участники опроса убеждены в необходимости введения в школах РФ уроков риторики или коммуникации (14%), труда или домоводства (11%), экономики (9%), этики (8%).

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Также в числе нужных названы такие дисциплины, как психология (6%), логика (5%), ОБЖ, компьютерная грамотность, профориентация, основы оказания первой медпомощи (по 3%), юриспруденция, основы семейной жизни, вождение автомобиля, тайм-менеджмент (по 2%).

Опрос проведен 1−2 октября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рособрнадзоре полагают, что российское школьное образование соответствует стандартам мирового качества.

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