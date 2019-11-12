Москва, , 13:32 — REGNUM Российское школьное образование соответствует стандартам мирового качества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня мы знаем, какое качество образования в каждой российской школе. Мы видим, что в целом система школьного образования соответствует мировому уровню», — заявил Кравцов.

В России, в частности, самые лучшие результаты по уровню начальной школы. По качеству научного и математического образования Россия входит в пятёрку стран, указал он.