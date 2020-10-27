Москва, , 10:32 — REGNUM В России от гриппа привиты более 43,8 млн человек, что составляет 29,9% от численности населения страны, сообщили 27 октября в Роспотребнадзоре.

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В настоящее время вакцинация против гриппа продолжается во всех субъектах Российской Федерации.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) активность вирусов гриппа в странах Европы остается на межэпидемическом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу зафиксировано в 38 субъектах РФ.

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