Москва, , 09:54 — REGNUM В России, по данным на 27 октября, превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу зафиксировано в 38 субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Отмечается, что в основном ОРВИ и гриппом болеет взрослое население страны.

Превалируют вирусы парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года прививку от гриппа сделали 16 млн жителей России, что составляет 11% населения страны.

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