Берлин, , 20:18 — REGNUM Правительство Германии готово принять новые ограничения в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в стране, 26 октября сообщает агентство Reuters.

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Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии примут решение по итогам конференции, которую проведут на текущей неделе.

«Конференция будет посвящена обсуждению того, что можно сделать для сдерживания распространения вируса в ближайшее время. Мы ожидаем, что решение будет принято» , — заявил Зайберт журналистам.

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