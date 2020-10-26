Берлин, 26 октября 2020, 20:18 — REGNUM Правительство Германии готово принять новые ограничения в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в стране, 26 октября сообщает агентство Reuters.
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Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии примут решение по итогам конференции, которую проведут на текущей неделе.
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